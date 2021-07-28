الأمن الداخلي: ألقينا القبض على 4 من المشاركين في جريمة قتل الطفلة عيدة البدر

وأصدرت القيادة العامَّة لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا بياناً بشأن جريمة قتل الطفلة "عيدة البدر" بريف مدينة الحسكة التي حصلت بتاريخ 28 حزيران المنصرم، وقالت في بيانها:

"بتاريخ 28 يونيو/حزيران حدثت جريمة قتل بشعة بحق الطفلة "عيدة محمد البدر" على يد إخوتها و أعمامها في ريف مدينة الحسكة الشمالي بداعي الشرف و غسل العار، وعلى إثر تلك الجريمة البشعة عملت قواتنا على البدء بعمليات تحرٍّ واسعة لإلقاء القبض على قاتلي الطفلة، حيث ألقت قواتنا القبض على أربعة أشخاص من المشتركين في الجريمة والذين قتلوا الطفلة بدم بارد وهم إخوة الطفلة و اثنين من أعمامها حيث بقيَ شخص واحد من المطلوبين وستلقي قواتنا القبض عليه في القريب العاجل.

إننا في قوى الأمن الداخلي نؤكِّد لشعبنا بأننا مُستمرُّون بعملنا لِحفظ الأمن والأمان و نعمل دائماً على حفظ حقوق الإنسان ونعاهد شعبنا بأننا سـوف نُحارب هذه الجرائم البعيدة عن الإنسانية لحين القضاء عليها بشكل كامل".

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ANHA