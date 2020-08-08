الأمن الداخلي يلقي القبض على 5 داعشيات حاولن الفرار من مخيم الهول

وحاولت 5 نساء داعشيات، مساء أمس الجمعة، (فيكتورا نيكولا وأطفالها الثلاث، عائشة أحمد خان ولديها طفل، وماريت مراد ولديها طفلان، وعائشة مولود المقاتلة سابقًا في داعش وتعاني من بتر في إحدى قدميها، وحواء مسلم لديها طفل واحد) من الجنسية الروسية الفرار من مخيم الهول.

وكانت النساء الداعشيات قد خططن مسبقًا مع ذويهن للهروب من المخيم، بالتنسيق مع أحد المهربين، وعند كشف قوات الأمن الداخلي للعملية لاذ المهرب بالفرار.

ويحاول المهربون استغلال فترة حظر التجوال الذي فرضته الإدارة الذاتية لمجابهة وباء كورونا لتهريب النساء من المخيم.

مصدر من قوات الأمن الداخلي قال لوكالتنا: إن المهربين مرتبطين بتركيا بشكل مباشر، وقال: "تخطط تركيا لتهريب النساء الداعشيات من مخيم الهول لإدخالهم إلى الأراضي التركية وإرسالهم إلى بلدانهم ".

الداعشية حواء مسلم، التي تبلغ من العمر 23 عامًا، تقول خلال فيديو حصلته عليه وكالتنا: "نخطط للخروج من مخيم الهول، ومنذ قرابة شهر نعمل على إيجاد الطرق المناسبة، تواصلت والدتي معي، وأخبرتني أنه بعد أسبوع سيجهز المهرب الطريق".

وأضافت الداعشية حواء: "قبل ثلاثة أيام، اتصلت والدتي مرة أخرى وقالت لي أن أكون على استعداد ليتم تهريبي مساء الجمعة"، وأكدت حواء أن الدولة التركية حضّرت لهم منازل خاصة إلى حين إخراجهم إلى بلادهم.

(كروب)