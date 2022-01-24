الأمن الداخلي يلقي القبض على 3 عناصر من خلايا داعش في الحسكة وتضبط أسلحة معهم

وأصدرت قوى الأمن الداخلي لشمال شرق سوريا بياناً بهذا الخصوص قالت فيه: "من خلال عمليات التمشيط التي تقوم بها قواتنا في ملاحقة الخلايا الإجرامية واستكمالاً للانتصارات التي حققتها القوات في مجابهة الإرهاب ، توصلت أجهزتنا الأمنية لخلية إرهابية مؤلفة من ثلاثة أشخاص في أحد الأحياء المحيطة بسجن الصناعة في مقاطعة الحسكة، حيث تم إلقاء القبض عليهم.

كما ضُبِطَ بحوزتهم كمية كبير من السلاح كانوا يستخدمونها في مساندة الإرهابيين وعرقلة القوات أثناء تقدّمها في مجابهة الإرهابيين.

نهيب الإخوة المواطنين في حال الاشتباه بأي شيء غريب و ملفت للانتباه بضرورة الإبلاغ الفوري و الاتصال على الأرقام التالية:

الحسكة: 0935142722

قامشلو: 0935879205

مكتب العلاقات قامشلو : 0980155014

مكتب العلاقات الحسكة : 0935812556

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ANHA