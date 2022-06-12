الأمن الداخلي يحذر من تزايد حالات غرق الأطفال أثناء السباحة ويدعو الأهالي لمراقبة أبنائهم

وأصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي - شمال وشرق سوريا بياناً حذر فيه من تزايد حالات غرق الأطفال خلال فصل الصيف، ودعت الأهالي إلى مراقبة أبنائهم ومرافقتهم وتأمين مستلزمات السباحة لضمان سلامتهم.

وجاء في نص البيان:

"تمر مناطق شمال وشرق سوريا بطقس مرتفع الحرارة إلى حد ما، فيلجأ بعض الشباب والأطفال على وجه الخصوص للتوجه إلى الأنهار أو البُحيرات أو الجداول، بقصد السباحة للتخفيف من الحر الشديد.

وقد وثَّقت قواتنا خلال الشهر الحالي حُزيران/يونيو العديد من حالات الغرق جُلها للأطفال، لذلك تُنوِّه قواتنا بضرورة أخذ الحيطة والحذر حيال التوجُّه للسباحة وكذلك يجب على أولياء الأمور إرشاد أطفالهم للحد من حالات الغرق وإدراك مخاطر السباحة لمن لا يُجيدها للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.

إننا في قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا نُهيب كافة أهالينا بضرورة اتخاذ التدابير و مراقبة أبنائهم أو مرافقتهم وتأمين مستلزمات السباحة اللازمة لتجنب حوادث الغرق قدر المُستطاع وضمان سلامة أبنائهم."

(ك)

ANHA