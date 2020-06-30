الأمن الداخلي يعتقل أفراد مجموعة نفذت اغتيالات في ريف الشدادي

وذكرت قوى الأمن الداخلي في مقاطعة الحسكة بيان أن جهاز الأمن العام التابع لها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص ممن نفذوا عمليات اغتيال في ريف الشدادي في مقاطعة الحسكة.

وجاء في بيان قوات الأمن الداخلي: "بعد التَّحري وتحديد الأهداف ورصدها، عصر اليوم الثلاثاء 30 يونيو/حُزيران، قام جهاز الأمن العام بتوقيف ثلاثة أشخاص على صلة مباشرة مع الفصائل الموالية للدولة التُّركيَّة وممن نفذوا عمليات اغتيال وتفجيرات ضمن الشدادي والقُرى التابعة لها".

ونوهت قوى الأمن الداخلي إلى أن أحد أفراد المجموعة هو أحد قيادات مرتزقة داعش "والمُمَوِّل للعمليات الإرهابيَّة في المنطقة"، كما نوهت إلى إصابة أحد أفراد الخليَّة بطلق ناري أثناء محاولته الفرار مصطحباً معهُ حزام ناسف وأسلحة خفيفة ومُتوسطة.

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