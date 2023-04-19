الأمن الداخلي يعلن القبض على لصين تسببا بوفاة مواطنة في الحسكة

وأصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا بياناً بصدد حادثة النشل التي أدت إلى فقدان مواطنة في مدينة الحسكة.

وجاء في البيان:

بتاريخ الخميس 13 من أبريل / نيسان تعرضت امرأة في الحسكة لعملية نشل من شخصين يستقلان دراجة نارية، على إثرها تعرضت المرأة لجروح بليغة في الرأس و تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، و لكن نتيجة للجروح البليغة فارقت الحياة يوم أمس الثلاثاء 18 أبريل / نيسان.

إننا في قوى الأمن الداخلي نُبين بأن قواتنا بكافة أقسامها وخاصة في مكافحة الجريمة بدأت بذات اليوم عمليات التحري والمتابعة وملاحقة الفاعلين حيث تم إلقاء القبض عليهما بعد ساعات من عملية النشل التي قاموا بها وتم تحويلهم للجهات القضائية أصولاً، كما نؤكد بأن قواتنا لن تتوانى عن ملاحقة كل شخص يهدد أمن و سلامة أبناء مجتمعنا".