الأمن الداخلي تؤكد أنها وخلال إعادة أهالي حي طي لم تسجل أي تجاوزات بحق الممتلكات والمنازل

أكدت قوى الأمن الداخلي أنهم وبعد طرد مرتزقة "الدفاع الوطني" من حي طي، أعادوا كافة أهالي الحي النازحين إلى منازلهم، ولم تسجل أية حالة تجاوزات بحق المنازل والممتلكات، وأكدت أنها ستزيل كافة المظاهر المسلحة من المدارس التي حولها المرتزقة إلى مقرات عسكرية، والعمل لتحقيق كافة الظروف الملائمة للأطفال و حصولهم على حق التعلم.
خبر 2021-04-26T22:38:00 مركز الأخبار

أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي - شمال و شرق سوريا بياناً حيال آخر التطورات في حي طي الذي تحرر من مرتزقة الدفاع الوطني، وبعد إعادة أهالي الحي النازحين إليه، وجاء في البيان:

"بعد أيام من الاشتباكات بين قواتنا و مرتزقة الدفاع الوطني بحي طي في مدينة قامشلو و طرد كافة مسلحي الدفاع الوطني من الحي، دعت قواتنا اليوم الاثنين الموافق 26/4/2012 أهالي الحي للعودة لمنازلهم، و التأكد من سلامة ممتلكاتهم.

حيث دخل عدد كبير من الأهالي اليوم إلى منازلهم مع التأكد من عدم وجود أي تجاوزات بحق منازلهم و ممتلكاتهم، و متابعة أي شكوى أو استفسار من الأهالي لقواتنا التي تمركزت في الحي.

كما تعمل قواتنا على إزالة كافة المظاهر المسلحة من المدارس التي حولها مرتزقة الدفاع الوطني إلى مقرات و نقاط عسكرية لعناصرهم، في محاولة دائمة من قواتنا في العمل لتحقيق كافة الظروف الملائمة للأطفال و حصولهم على حق التعلم، الذي حرموا منه خلال أعوام سيطرة مرتزقة الدفاع الوطني على الحي.

كما نؤكد دائماً و أبداً على التزامنا التام بكافة معايير و قوانين حقوق الإنسان التي تحفظ للإنسان كرامته و حقوقه".

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ANHA


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