الأمن الداخلي تؤكد أنها وخلال إعادة أهالي حي طي لم تسجل أي تجاوزات بحق الممتلكات والمنازل

أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي - شمال و شرق سوريا بياناً حيال آخر التطورات في حي طي الذي تحرر من مرتزقة الدفاع الوطني، وبعد إعادة أهالي الحي النازحين إليه، وجاء في البيان:

"بعد أيام من الاشتباكات بين قواتنا و مرتزقة الدفاع الوطني بحي طي في مدينة قامشلو و طرد كافة مسلحي الدفاع الوطني من الحي، دعت قواتنا اليوم الاثنين الموافق 26/4/2012 أهالي الحي للعودة لمنازلهم، و التأكد من سلامة ممتلكاتهم.

حيث دخل عدد كبير من الأهالي اليوم إلى منازلهم مع التأكد من عدم وجود أي تجاوزات بحق منازلهم و ممتلكاتهم، و متابعة أي شكوى أو استفسار من الأهالي لقواتنا التي تمركزت في الحي.

كما تعمل قواتنا على إزالة كافة المظاهر المسلحة من المدارس التي حولها مرتزقة الدفاع الوطني إلى مقرات و نقاط عسكرية لعناصرهم، في محاولة دائمة من قواتنا في العمل لتحقيق كافة الظروف الملائمة للأطفال و حصولهم على حق التعلم، الذي حرموا منه خلال أعوام سيطرة مرتزقة الدفاع الوطني على الحي.

كما نؤكد دائماً و أبداً على التزامنا التام بكافة معايير و قوانين حقوق الإنسان التي تحفظ للإنسان كرامته و حقوقه".

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ANHA