الأمن الداخلي تؤكد التزامها بحماية كل السوريين وتُحمّل حكومة دمشق مسؤولية التوترات الأخيرة

وجاء ذلك عبر بيان أصدرته القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي - شمال و شرق سوريا تعليقاً على التوترات والأحداث الأخيرة التي تشهدها الحسكة وقامشلو، وقالت:

"تستمر ميليشيا الدفاع الوطني باستكمال مشروع زرع الفتنة بين مكونات الشعب و خاصة بعد استهدافها منذ فترة زمنية حواجزنا الأمنية في مدينة قامشلو واستهدافها اليوم لنقاطنا الأمنية في الحسكة، واختلاق الأكاذيب والفتن بدعم من أطرافٍ خارجية.

إننا في قوى الأمن الداخلي إذ نؤكد على وحدة الدم السوري و التزامنا بصون و حماية كل السوريين بمختلف انتماءاتهم، فإننا نحمل مسؤولي الحكومة السورية في الحسكة مسؤولية التوترات التي تحصل مع احتفاظنا بحقنا في الدفاع المشروع عن أي خطر أو فتنة لضرب التآخي و اللحمة الوطنية في مناطقنا".

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ANHA