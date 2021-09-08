الأمن الداخلي تعلن إلقاءها القبض على قتلة المغدورة فاطمة شيخموس

وأصدرت قوى الأمن الداخلي لشمال شرق سوريا بياناً بهذا الخصوص، قالت فيه:

"تداولت جريمة قتل المغدورة ” فاطمة شيخموس أحمد ” على الطريق الواصل ما بين مدينتي الحسكة وقامشلو نطاقاً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي والكثير من الجدل والصفحات الشعبية ، حيثُ عَمِلت قواتنا في مكافحة الجريمة بمدينة الحسكة إثر وقوع الجريمة بعمليات بحثٍ ومتابعة ورصدٍ للبحث عن الفاعلين، كما تم الاشتباه بشخصين وبعد جمع الثبوتيات والأدلة أُلقيَ القبض عليهما وهما الآن رهن الاعتقال لاستكمال التحقيقات .

وسيتم الإعلان حينَ انتهاء الاستجواب والبحثِ بتفاصيل هذه الجريمة البشعة التي قاموا بارتكابها بحق المغدورة.

إننا في قوى الأمن الداخلي نُعاهد شعبنا بالسعي والكفاح واستئصال كل من يسعى لزعزعة أمن وسلامة الأهالي بكافة مناطقنا وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم جراء أفعالهم القذرة وانصياعهم خلف أهوائهم الشخصية".

(ل)

ANHA