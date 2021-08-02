الأمن الداخلي في دير الزور يلقي القبض على رجل أقدم على تعذيب طفل بطريقة وحشية

وأقدم المدعو "عبد الله عواد الشهاب" الذي يسكن مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي على تعذيب الطفل يوسف بالحرق والضرب وقلع الأظافر.

وبحسب المصادر المحلية فإن الطفل هو ابن زوجته من زوجها السابق، وهي من أهالي الباغوز، تزوجت من عبدالله العواد وهو من نازحي البو كمال ويسكن حالياً في مدينة هجين.

حيث أقدم زوج الأم والذي عثر بحوزته على حبوب مخدرة ويعتقد أنه متعاطي ومروج مخدرات على تعذيب الطفل بطرق وحشية من خلال الحرق والضرب بآلات حادة وقلع أظافره.

كما أنه كان يعذب الأم ويضربها لكنها لم تكن تجرؤ على تقديم شكوى ضده، لكنها وبعد ما رأت ما تعرض له طفلها هربت من المنزل ولجأت إلى قوى الأمن الداخلي التي سارعت إلى اعتقال المدعو عبد الله عواد الشهاب والذي تم تحويله إلى التحقيق.

فيما نقل الطفل مع أمه إلى مشفى دار الشفاء لتلقي العلاج اللازم وحالتهما مستقرة.

(ث عل)

ANHA