الأمن الداخلي في عين عيسى: نحن هنا من أجلكم للحفاظ على صحتكم

قوات الأمن الداخلي وقوات النجدة والترافيك، التي تقوم بدوريات طوال اليوم بعد إعلان حظر التجوال في ناحية عين عيسى، تتخذ كل الاحتياطات لحماية الأهالي. وبهدف دعوة الأهالي إلى الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الإدارة الذاتية من حظر التجوال والتزام المنازل، علقت القوات أوراقاً على حواجزها مكتوب عليها :" كن في منزلك لتحافظ على صحتك – نحن هنا من أجلكم للحفاظ على صحتكم).

وبهذا الخصوص قال عضو قوات الأمن الداخلي محمد شيخ حسين :"يجب أن نولي اهتماماً لسلامة شعبنا في هذه الظروف لذا نحن هنا من أجل هذا، وطلبنا من شعبنا الالتزام بقرار حظر التجوال ليساعدونا حتى نحمي مناطقنا من هذا الفيروس".

أما الإداري في قوات النجدة جياكر هيزو فأكد أن هدف قواتهم الحفاظ على أمن وسلامة الناس، وقال: "نحن في خدمة شعبنا ومن أجل ذلك سنفعل كل ما يلزم لضمان السلامة العامة في مدينتنا، وعليه نخرج في دوريات على مدار 24 ساعة، وندعو شعبنا للتعاون معنا وحماية أنفسهم من هذا الفايروس بالبقاء في منازلهم هذه الفترة".

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ANHA