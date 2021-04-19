الأمن الداخلي في الرقة: مكافحة فيروس كورونا مسؤولية مجتمعية

وانطلاقًا من المسؤولية الملقاة على عاتق قوى الأمن الداخلي في ضمان تطبيق قرار الحظر، فقد كثفت منذ اليوم الأول من سريان القرار من دورياتها الجوالة واستنفار تام لكافة الحواجز والنقاط الثابتة المنتشرة في أرجاء المدينة، خاصة ضمن الفترة المخصصة لافتتاح المحال الغذائية ومحال الخضار والمنشآت الصناعية المستثناة من قرار الحظر، منعًا لحدوث ازدحام أو اختلاط، والتأكد من التزام أصحاب المحال بالتدابير الوقائية اللازمة ومنع حدوث ازدحام داخل المحال تحت طائلة الغرامة بمبلغ 1000 ليرة سورية للمرة الأولى قابلة للزيادة في حال التكرار.

الإداري في قوى الأمن الداخلي بالرقة، محمد المطر، أشار إلى أن قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع لجنة الصحة والبلدية تقوم بتوعية الأهالي عن طريق الجوامع والمكبرات بالتقيد بوسائل السلامة والتشديد على ارتداء الكمامات والقفازات في حال الخروج للتسوق ضمن المدة المسموح بها من الساعة الـ 6 صباحًا وحتى الـ 5 مساء، والابتعاد عن الاختلاط المباشر والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

أيضًا تقوم الدوريات المتنقلة بالتأكد من إغلاق جميع المحال بعد الساعة الـ 5 مساءً منوهًا إلى أن من يخالف القرار سيغرّم بمبلغ مالي قابل للزيادة ويصل إلى حد الحبس وإغلاق المحل بالشمع الأحمر من قبل البلدية في حال تكررت المخالفة.

ودعا محمد المطر جميع الأهالي إلى التعاون مع الأمن الداخلي والبلدية ولجنة الصحة وجميع المؤسسات التابعة لخلية الأزمة، مشددًا على أن مسؤولية مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره باتت مسؤولية مجتمعية، وعلى الجميع المساهمة فيها للقضاء عليه وعودة الحياة إلى سابق عهدها.

(ر ع/ مـ)

ANHA