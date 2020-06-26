الأمن الداخلي في الرقة يتلف أكثر من 30 ألف حبة مخدر في اليوم العالمي لمكافحتها

وبحضور مكتب مكافحة الجريمة لقوى الأمن الداخلي في الرقة ولجنة الصحة ولجنة الادعاء والتحقيق لديوان العدالة الاجتماعية، تم إتلاف كمية كبيرة من المخدرات من عدة أنواع، كانت قد ضبطتها قوى الأمن الداخلي على مدار عام كامل.

وبمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة المخدرات" أصدرت قوى الأمن الداخلي في الرقة بياناً وضحت فيه نشاطها وجهودها في إطار مكافحة هذه الآفة، في حين كشفت عن الكميات المضبوطة.

ألقي البيان من قبل الرئيسة المشتركة للجنة الداخلية في الطبقة يثرب الحسون، وجاء في نصه:

"يعد السادس والعشرين من يونيو من كل عام، يوماً عالمياً لمكافحة المخدرات والإتجار غير المشروع بها، دليلاً على اهتمام المجتمع الدولي بما تمثله المخدرات من خطورة على البشرية جمعاء، ونحن هنا في الإدارة الذاتية لم ندخر جهداً في مكافحة المخدرات ونعتبرها جزءاً من حربنا على الإرهاب.

وانطلاقاً من شعار "معرفة أفضل لرعاية أفضل" الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية تقوم إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بإتلاف كمية من المخدرات بأنواعها وذلك ضمن جهودها في المكافحة، فإن آفة المخدرات لا تقتصر على بلد بعينه وتعد واحداً من أبرز التحديات الأمنية على مستوى العالم.

إن جهود مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تتطلب من الجميع تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية لدى جميع الأفراد والجهات، وهنا يبرز دور قوى الأمن الداخلي كمؤسسة من مؤسسات الإدارة الذاتية.

الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا ملتزمة بجميع القرارات والمواثيق الدولية التي تكافح تجارة وتعاطي المخدرات، ونحن مستمرون بتحقيق الصحة والأمن والعدالة للجميع من خلال معالجة هذه التهديدات وتعزيز السلام والأمن في منطقتنا".

والأنواع والكميات التي أتلفتها قوى الأمن الداخلي اليوم هي:

28513 حبة كابتيكول، 28.92 غرام من الحشيش المخدر بالإضافة مجموعة متفرقة من الحبوب المخدرة من نوع "سيتوفيد، ترامادول، بيوغابلين، زولام".

(ع أ)

ANHA