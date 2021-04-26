الأمن الداخلي في الرقة يضبط مستودع متفجرات من مخلفات داعش

بعد سلسلة من العمليات النوعية التي قامت بها قوى الأمن الداخلي بالرقة في البحث والتحري عن فلول مرتزقة داعش في مختلف مناطق ريف الرقة الشرقي، ضبط جهاز الأمن العام بالتعاون مع الفرق الهندسية التابعة لقوى الأمن الداخلي، مستودعًا لصناعة القذائف المتفجرة والصواريخ في بلدة الغسانية التي تتبع إداريًّا لمنطقة الكرامة في ريف الرقة الشرقي.

حيث فرضت القوات الأمنية طوقًا كثيفًا حول المكان سابق الذكر ليتم بعدها معاينة المكان وضبط كميات كبيرة من المتفجرات وهي حسب ما ذكره مركز الإعلام العام كالآتي:

1-قذائف هاون متوسطة عدد (111)

2-قذائف هاون كبيرة عدد (5)

3-قواعد هاون عدد (10)

4-أسطوانات غاز عدد (7)

5-صواريخ محلية الصنع حشوة كاملة عدد (3)

6-حشوة صواريخ صغيرة عدد (4)

7-حشوة دبابة عدد (1)

وذكر المركز أن المواد التي ضبطت، تم تحويلها إلى المكان الذي تم تخصيصه لتجميع مخلفات مرتزقة داعش بعيدًا عن أماكن تجمّع المدنيين ليتم إتلافها.

تأتي هذه العمليات النوعية في ظل تنامي نشاط مرتزقة داعش على امتداد منطقة الكرامة شرق الرقة، حيث استهدفت المجموعات المرتزقة بالعبوات الناسفة والألغام السيارات المدنية والعسكرية على حد سواء التي تستقل طريق الكرامة _ دير الزور، وطريق الكرامة – الحسكة مرورًا بطريق أبيض، بالإضافة الى عمليات اغتيال طالت أعضاء في قوى الأمن الداخلي ومقاتلي قسد.

(مـ)

ANHA