الأمن الداخلي بالرقة تفتتح منشأة رياضية ضخمة هي الأولى على مستوى شمال شرق سوريا

بهدف تشكيل نقلة نوعية على مستوى الرياضة في الرقة، افتتحت اليوم المنشأة الرياضة الأولى من نوعها، وسط حضور غفير من الأهالي وإداريين في قوى الأمن الداخلي في إقليم الجزيرة والرقة، وعدد من لاعبي نادي الأمن الداخلي بإقليم الرقة والجزير، بالإضافة لأعضاء المؤسسات المدنية.

وبدأت الافتتاحية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة باسم الإداري في نادي كرة السلة بالرقة محمد السالم قال فيها:" نرحب بنادي إسايش الجزيرة والحضور الكريم، ومؤسسة عوائل الشهداء، والجالس المدنية والمحلية والعسكرية، لنقيم هذ الحفل العظيم ونهديه لأروح شهداء قوات سوريا الديمقراطية التي سقت دماؤهم الطاهرة هذه الأرض لتنبت لنا الحرية والكرامة".

وتتضمن منشاة الشهيد ادهم صالة لرياضة بناء الاجسام مزودة بأحدث المعدات الرياضية والمدربين المحترفين على مستوى الإقليم، وملعب رياضي بطول 105 وعرض 60، بالإضافة لصالة لكرة الطائرة والسلة، لتكون منشاة الشهيد أدهم جاهزة منذ اللحظة لاستقبال أبناء مدينة الرقة شباباً وبناتاً في صالاتها وملاعبها الرياضية.

واختتمت مراسم الافتتاحية بمباراة ودية هي الأولى على أرضية المعلب جمعت بين كل من فريق نادي الأمن الداخلي بالرقة وفريق أسايش إقليم الجزيرة.

(ع خ/ل)

ANHA