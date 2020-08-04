الأمن العراقي يقبض على تسعة مرتزقة من داعش في بغداد وكركوك

وقالت الوكالة في بيان، إنه "من خلال المتابعة المستمرة لمرتزقة داعش الإرهابية ولتجفيف منابعهم ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على تسعة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب، لانتمائهم لمرتزقة داعش الإرهابية"، بحسب وكالة السومرية.

وأوضحت، أن "خمسة منهم في مناطق متفرقة من محافظة كركوك، فضلًا عن إلقاء القبض على أربعة منهم في منطقتي الدورة وحي الجامعة في العاصمة بغداد، ومن خلال التحقيقات الأولية اعترفوا بانتمائهم إلى تلك العصابات الإجرامية واشتركوا في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في الفترات التي سبقت عمليات التحرير".

وأشارت وكالة الاستخبارات إلى "تدوين أقوالهم وإحالتهم إلى القضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل".

هذا وتنفذ الأجهزة الأمنية العراقية عمليات في مناطق متفرقة من البلاد، تسفر عن إلقاء القبض على قادة ومرتزقة من داعش، فضلًا عن مطلوبين بقضايا مختلفة.

(ش ع)