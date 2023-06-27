الأمم المتحدة: مقتل أكثر من ألف أفغاني منذ تولّي طالبان الحكم

أعلنت الأمم المتحدة، أنها وثقت سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين في هجمات بأفغانستان منذ استيلاء طالبان على السلطة.

وذكرت البعثة أن 1095 مدنياً قُتلوا وأصيب 2679 آخرون في الفترة ما بين 15 آب/ أغسطس 2021 وأيار/ مايو 2023، مما يبرز التحديات الأمنية حتى بعد نهاية الحرب التي استمرت نحو عقدين من الزمان.

ونجمت غالبية الوفيات، أو ما يزيد قليلاً عن 700، عن عبوات ناسفة شملت تفجيرات انتحارية في الأماكن العامة مثل المساجد ومراكز التعليم والأسواق.

وبيّنت بعثة الأمم المتحدة إن داعش "مسؤول عن غالبية الهجمات"، وأشارت أيضاً إلى أن الهجمات الدامية تصاعدت رغم انخفاض حوادث العنف.

وجاء في التقرير: "أرقام بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان لا تسلط الضوء فقط على الضرر الذي يلحق بالمدنيين من مثل هذه الهجمات، وإنما على زيادة الهجمات الانتحارية الدامية أيضا منذ 15 آب/ أغسطس 2021 وتسبب عدد أقل منها في وقوع عدد أكبر من الضحايا المدنيين".

ووفقاً لبعثة الأمم المتحدة، فقد تسببت هجمات تفجيرية أعلن مرتزقة داعش مسؤوليتهم عنها في سقوط ما يزيد قليلاً عن 1700 بين قتيل ومصاب.

(د ع)