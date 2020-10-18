الأمم المتحدة: كورونا تلقي نحو 115 مليون شخصًا في براثن الفقر هذا العام

وتطرق أنطونيو غوتيريش إلى الفقر في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر والذي يصادف 17 تشرين الأول/أكتوبر، وقال: "التقديرات الأخيرة تشير إلى أن جائحة كورونا قد تلقي بما يصل إلى 115 مليون شخص في براثن الفقر هذا العام - وهي أول زيادة منذ عقود".

ودعا غوتيريش إلى التضامن مع الناس الذين يعيشون في فقر، في جميع مراحل جائحة كورونا وما بعدها، وأضاف: "إننا نحتاج إلى جهود استثنائية لمكافحة الفقر، وتتطلب الجائحة عملًا جماعيًّا قويًّا".

وبحسب غوتيريش، فإن النساء يتعرضن لخطر الجائحة بدرجة أكبر لأنهن أكثر عرضة لفقدان وظائفهن، وأقل احتمالًا للحصول على الحماية الاجتماعية.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1992 يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر يومًا عالميًّا للقضاء على الفقر.

(س ر)