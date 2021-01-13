الأمم المتحدة: بدء اجتماعات اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار الليبي في جنيف

وبحسب دوجاريك، فإن الاجتماعات تستمر خلال الفترة من 13 إلى 16 كانون الثاني/ يناير الجاري.

ولفت دوجاريك إلى أن الاجتماع الأول سيبدأ صباح الغد، بملاحظات افتتاحية للممثل الخاص بالإنابة ستيفاني ويليامز.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فإنه تم إنشاء اللجنة مؤخرًا لمناقشة القضايا العالقة المتعلقة بآلية اختيار هيئة تنفيذية موحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية يقرر بشأنها الاجتماع العام لمنتدى الحوار السياسي.

ويمثل أعضاء اللجنة الثمانية عشر تنوعًا جغرافيًّا وسياسيًّا واسعًا، ويشمل مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية.

(أ ع)