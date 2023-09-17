الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في ليبيا إلى 11300

ارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة في شرق ليبيا إلى 11300 قتيل، وفق ما أعلنت الامم المتحدة السبت في تحديث للحصيلة نقلاً عن الهلال الاحمر الليبي.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الأحد، أن 10100 شخص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، مشيراً إلى أنه في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة، أودت الفيضانات بحياة 170 شخصاً إضافياً.

ولفتت إلى أن هذه الأرقام من المتوقع أن ترتفع مع تواصل عمليات البحث عن ناجين. كما حذر نفس المصدر من مخاطر الألغام الأرضية التي جرفتها مياه الفيضانات من مكان إلى آخر وتهدد المدنيين الذين يتنقلون سيرا على الاقدام.

وأشار التقرير أن المدينة تعاني من مشكلة حادة فيما يتعلق بمياه الشرب، وقد أصيب 55 طفلاً على الأقل بالتسمم لشربهم مياهاً ملوثة.

وتابع أنه بعد مرور نحو أسبوع على الإعصار دانيال الذي ضرب شمال شرق ليبيا "لا يزال الوضع الإنساني قاتما وخاصة في درنة".

(د ع)