الأمم المتحدة: التهديدات البيئية ستعمّق الصراعات في العالم

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باتشيليت، اليوم الاثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن "أزمات الكواكب الثلاثية المتمثلة في تغيّر المناخ والتلوث وفقدان الطبيعة، تمثّل أكبر تهديد فردي لحقوق الإنسان على مستوى العالم"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وحذرت من أن "الأزمات المترابطة للتلوث وتغيّر المناخ والتنوع البيولوجي تعمل كمضاعفات للتهديد، وستضخم النزاعات والتوترات والتفاوتات الهيكلية، وستجبر الناس على التعرض لمواقف معرضة للخطر بشكل متزايد".

وقالت في إشارة إلى الأحداث المناخية الأخيرة مثل الفيضانات في ألمانيا وحرائق الغابات في كاليفورنيا، إن "التهديدات البيئية الناجمة عن التلوث وتغيّر المناخ ستؤدي إلى نشوب الصراعات وتعميقها في جميع أنحاء العالم، وستشكل قريباً أكبر تحدٍ لحقوق الإنسان".

(م ش)