الأمم المتحدة: أكثر من 700 مليون شخص لا يعرفون متى سيأكلون مرة أخرى

قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، إن أزمة الجوع العالمية تركت أكثر من 700 مليون شخص لا يعرفون متى، أو ما إذا كانوا سيأكلون مرة أخرى، حسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس.

وأشارت سيندي ماكين أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى أنه بسبب نقص التمويل، اضطرت الوكالة إلى خفض حصص الغذاء لملايين الأشخاص، وأن "هناك المزيد من الخفض في الطريق".

وأضافت: "نعيش الآن مع سلسلة من الأزمات المتزامنة وطويلة الأمد التي ستستمر في تغذية الاحتياجات الإنسانية العالمية. هذا هو الواقع الجديد للمجتمع الإنساني - طبيعتنا الجديدة - وسوف نتعامل مع التداعيات لسنوات قادمة"، مبينة أن "تقديرات الوكالة تشير إلى أن ما يقرب من 47 مليون شخص في أكثر من 50 دولة على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة - وأن هناك الآن 45 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد".

وفقاً لتقديرات برنامج الأغذية العالمي في 79 دولة تعمل فيها الوكالة التي يقع مقرها في روما، فإن ما يصل إلى 783 مليون شخص، واحد من كل 10 من سكان العالم، لا يزالون ينامون جائعين كل ليلة.

وقالت الوكالة إن أكثر من 345 مليون شخص يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي هذا العام، بزيادة قدرها 200 مليون شخص تقريباً عن أوائل عام 2021 قبل جائحة كوفيد-19.

قال برنامج الأغذية العالمي إن السبب الجذري لهذه الأعداد المرتفعة هو "مزيج مميت من الصراع والصدمات الاقتصادية والظواهر المناخية المتطرفة والارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة".

(م ش)