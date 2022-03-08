الأمم المتحدة: عدد لاجئي أوكرانيا يتخطى مليونين

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه منذ 24 شباط/فبراير المنصرم، فرّ 2,011,312 شخصاً من أوكرانيا، وأشارت أن بولندا لوحدها استقبلت 1,2 مليون شخص.

وكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، على تويتر، "يصل تدفق اللاجئين من أوكرانيا اليوم إلى مليوني شخص".

وأظهرت البيانات أن المجر استقبلت ما يقرب من 191.350 شخصاً وسلوفاكيا 140745 وروسيا نفسها شهدت عبور 99300 شخص من أوكرانيا.

كما استقبلت كل من مولدوفا ورومانيا أكثر من 82 ألف لاجئ لكل منهما، وفقاً لبيانات تم جمعها يوم الأحد، في حين أن أكثر من 210 ألف شخص انتقلوا بالفعل إلى دول أوروبية أخرى، بحسب المفوضية.

وجاء هذا التحديث في أعداد اللاجئين الأوكرانيين في وقت بدأت فيه محاولات جديدة لإجلاء المدنيين عبر ممرات إنسانية آمنة، اليوم الثلاثاء.

ومساء الاثنين، أعلنت موسكو وقف إطلاق النار "اعتبارا من الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو ( 7 صباحا بتوقيت غرينتش) يوم 8 آذار/مارس" لإجلاء المدنيين من كييف ومن مدن سومي وخاركيف وتشرنيغوف وماريوبول، وفق ما أفادت خلية وزارة الدفاع الروسية المكلفة بالعمليات الإنسانية في أوكرانيا في بيان.

(ح)