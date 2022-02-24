الأمم المتحدة: 14,6 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانية

بحسب تقرير نشره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، ارتفع عدد من يحتاجون إلى مساعدات من 13,4 مليوناً خلال العام الماضي الى 14,6 مليوناً حالياً، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وقال نائب المنسق الإقليمي لسوريا في مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة مارك كاتس في تغريدة "المعاناة في سوريا في أعلى مستوياتها منذ بدء الأزمة".

وأضاف "تصل مساعدات الأمم المتحدة وشركاؤها إلى 7 ملايين شخص في كل شهر، لكن ثمّة حاجة إلى مزيد من الدعم".

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011، تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

وأنهكت سنوات الحرب الاقتصاد ومقدّراته، بينما تتضاءل تدريجياً قدرة الحكومة على توفير الاحتياجات الرئيسة على وقع تدهور سعر صرف الليرة السورية. وبات غالبية السوريين تحت خط الفقر.

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن 76 في المائة من الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، بزيادة قدرها عشرة في المئة عن العام الماضي.

ويشكل النازحون داخل سوريا 37 في المائة من الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بحسب التقرير.

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنّ السكان الذين لم ينزحوا أو عادوا إلى مناطقهم قبل كانون الثاني 2021، أصبحوا أيضاً غير قادرين بشكل متزايد على تلبية احتياجاتهم الأساسية. ورأى في ذلك "مؤشراً" على اتساع نطاق الأزمة.

في العام 2021، تشير تقديرات الأمم المتحدة الى أن 9,2 ملايين شخص من الأكثر ضعفاً احتاجوا للمساعدة، وهو ما يشكل "زيادة بنسبة 44 في المائة" مقارنة مع العام السابق. ويسلط ذلك "الضوء على الانعكاس الكبير للتدهور الاقتصادي على شرائح من السكان، ممن كانوا أقل تأثراً بشكل مباشر بالأعمال العدائية والنزوح".

(م ش)