الأمم المتحدة تؤكد أن 411 مهاجر لقوا حتفهم خلال الربع الأول من 2023

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إنها وثقت وفاة 411 مهاجراً في طريق، وسط البحر المتوسط، خلال الفترة بين كانون الثاني وآذار، ما يجعله الربع الأول الأكثر تسجيلاً للوفيات منذ ستة أعوام.

وقال مدير المنظمة أنطونيو فيتورينو: "الأزمة الإنسانية المستمرة وسط البحر المتوسط لا تحتمل"، داعياً سلطات الدول إلى إجراء المزيد من عمليات البحث والإنقاذ.

ارتفاع عدد المهاجرين لأوروبا

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) أن الربع الأول شهد في المجمل 54 ألف حالة عبور بشكل غير قانوني إلى الاتحاد الأوروبي عبر جميع الطرق، وهو عدد أكبر بمقدار الخمس عن العدد المسجل في 2022.

وقالت الوكالة في بيان: "يمثل الطريق الأوسط في البحر المتوسط أكثر من نصف حالات العبور غير القانونية إلى داخل الاتحاد الأوروبي"، مضيفة أن قرابة 28 ألف شخص وصلوا بتلك الطريقة منذ بداية العام وحتى نهاية آذار/ مارس، وهو عدد يزيد بثلاثة أمثال على العدد المسجل في الفترة نفسها في 2022.

استغلال الاضطرابات السياسية

ولفتت الوكالة الأوروبية أن: "جماعات الجريمة المنظمة استغلت تحسن الطقس والاضطرابات السياسية في بعض دول المغادرة لمحاولة تهريب أكبر عدد ممكن من المهاجرين عبر وسط البحر المتوسط من تونس وليبيا".

وذكرت الوكالة الأوروبية في وقت سابق أن 330 ألف شخص عبروا بشكل غير قانوني، عبر جميع الطرق في العام الماضي، وهو أعلى رقم مسجل منذ 2016، وتسبب تزايد الأعداد في ظهور خطاب مناهض للهجرة أكثر تشدداً في دول الاتحاد الأوروبي ومن بينها الدنمارك وهولندا والنمسا.

انتشال 10 جثث قبالة السواحل التونسية

وأعلن خفر السواحل التونسي، الأربعاء، انتشال جثث عشرة مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إثر غرق مركبهم قبالة سواحل محافظة صفاقس (وسط شرق).

وقال المتحدث الرسمي باسم خفر السواحل حسام الدين الجبابلي لوكالة فرانس برس: "تم إنقاذ 72 مهاجراً وانتشال عشر جثث بعدما غرق المركب الثلاثاء".

(د ع)