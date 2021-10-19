الأمم المتحدة تؤكد على الأهمية القصوى لانتخابات ليبيا وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة

وشددت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، خلال لقائها رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، وعضوي المجلس الرئاسي، موسي الكوني وعبدالله اللافي، على إجراء الانتخابات الليبية في الوقت المحدد، أي 24 ديسمبر المقبل.

وقالت روزماري في تغريدة على حسابها في تويتر، الاثنين، إنها أكدت للمسؤولين الليبيين على الأهمية القصوى لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، موضحة أنها ناقشت أيضاً وضع المهاجرين وطالبي اللجوء.

يشار إلى أن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية كانت التقت الاثنين مع عبد الحميد الدبيبة ومسؤولين بالحكومة وعضوي المجلس الرئاسي موسي الكوني وعبدالله اللافي.

ويذكر أنه في أيلول الفائت، حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، يان كوبيتش، من أن الإخفاق في عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر قد يجدد الانقسام والصراع، ويحبط الجهود المبذولة لتوحيد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا الغنية بالنفط، بعد عقد من الاضطرابات.

كما شدد كوبيتش في إفادة مصورة أمام مجلس الأمن على أن عقد الانتخابات "حتى في حالة أقل من المثالية، ومع كل العيوب والتحديات والمخاطر أمر مرغوب فيه أكثر بكثير من عدم عقد انتخابات، وهو الأمر الذي يمكن أن يعزز الانقسام وعدم الاستقرار والصراع".

ويعلق المجتمع الدولي آماله على إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية الليبية وفق خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة، من أجل إنهاء حال الفوضى التي غرقت فيها البلاد منذ عام 2011، بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

كذلك يولي أهمية كبرى لمسألة انسحاب كافة القوات الأجنبية في البلاد. وكانت عدة مؤتمرات دولية سابقة عقدت برعاية الأمم المتحدة قد شددت على وجوب إرساء الاستقرار في البلاد والحفاظ على وقف إطلاق النار.

(ل د)