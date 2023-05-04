الامم المتحدة تطلق نداءً لجمع 445 مليون دولار لدعم الفارين من السودان

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر بيان، إنه من المفترض أن يصل عدد الفارين من هذا البلد الى الدول المجاورة بحلول شهر تشرين الأول المقبل إلى نحو 860 ألف شخص.

ووصفت الأمم المتحدة الوضع الانساني القائم في السودان بآنه كارثي في ظل الظروف الحالية، مشيرة إلى أن لديها فرق طوارئ على الأرض تساعد السلطات في الدول المجاورة.

ويأتي هذا النداء الذي اطلقته الأمم المتحدة عبر تغريدة نشرها المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بعد نحو عشرين يوماً من اندلاع الاشتباكات بين الطرفين العسكريين المتنازعين على السلطة في السودان.

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