الأمم المتحدة تتهم  روسيا برفض وصول المساعدات بعد انفجار سد كاخوفكا

قالت الأمم المتحدة إن موسكو رفضت طلبات لمساعدة سكان المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية في جنوب أوكرانيا والتي تضررت جراء تفجير سد كاخوفكا في مقاطعة خيرسون.
العالم والشرق الأوسط 2023-06-19T19:01:00 مركز الأخبار

وأشارت منسقة المنظمة الدولية للشؤون الإنسانية في أوكرانيا دينيس براون في بيان، أن المنظمة الأممية ستواصل العمل من أجل الدخول إلى المناطق المتضررة، وحثت السلطات الروسية على التصرف وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

من جانبه أعلن وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، أنّ سبعة عشر شخصا لقوا حتفهم في تفجير السد فيما لا يزال واحد وثلاثون آخرون في عداد المفقودين.

وأدى تفجير سد كاخوفكا الذي يضم محطة لتوليد الكهرباء إلى إغراق مناطق زراعية وسكنية شاسعة في خيرسون، وتسبب بنزوح الآلاف من المناطق المتضررة، وسط اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف بالمسؤولية عن حادثة التفجير.

(سـ)


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