الأمم المتحدة تنشئ مؤسسة مختصة بالمفقودين السوريين وتحذر من تزايد الفقر في هذا البلد

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الأزمة السورية المستمرة منذ 12 عاماً والحرب في أوكرانيا.

الأمم المتحدة تنشئ مؤسسة للمفقودين والمختفين في سوريا

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس على إنشاء مؤسسة مستقلة للتحقيق وتوضيح مصير أكثر من 150 ألف سوري اختفوا أو اختفوا قسراً على أيدي النظام السوري أو قوات المعارضة أو الجماعات الإرهابية منذ بدء الصراع قبل 12 عاماً، بحسب صحيفة عرب نيوز السعودية.

ولفتت الصحيفة إلى أن العديد من المنظمات الدولية وغير الحكومية والإنسانية التي تركز على الأسرة - بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الدولية المعنية بالمفقودين ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا - تقوم بالتحقيق ومتابعة حالات الأشخاص المفقودين في سوريا.

ومع ذلك، فإن الافتقار إلى التنسيق يترك العائلات في مأزق أثناء سعيهم للحصول على معلومات حول مكان وجود أحبائهم، بحسب الصحيفة.

في حين أشادت العديد من الدول الأوروبية وواشنطن بالقرار، إلا أن نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ماريا زابولوتسكايا، قالت إن الجمعية العامة "في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، تمت دعوتها اليوم لإنشاء أداة للضغط على سوريا بذريعة إنسانية ساخرة، لا علاقة لها بالأهداف الحقيقية لهذا المشروع".

وقال بسام صباغ مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إن القرار "مسيّس ويستهدف الجمهورية العربية السورية".

الأمم المتحدة: 90٪ من السوريين يعيشون تحت خط الفقر

حذرت مفوضة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، من أن الصراع المستمر منذ 12 عاماً في سوريا دفع 90٪ من سكانها إلى ما دون خط الفقر، وأن الملايين سيواجهون تخفيضات في المساعدات الغذائية الشهر المقبل بسبب نقص التمويل، بحسب صحيفة ذا هل الأميركية.

وقال مارتن غريفيث، إن نداء الأمم المتحدة الإنساني لسوريا بقيمة 5.4 مليار دولار - الأكبر في العالم - تم تمويله بنسبة 12٪ فقط، ما يعني أن المساعدات الغذائية الطارئة لملايين السوريين قد تنقطع بنسبة 40٪ في تموز.

وسلم جريفيث النداء لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مع مناشدة للأعضاء بتجديد الإذن بتسليم المساعدات إلى شمال غرب البلاد الذي يسيطر عليه المتمردون، والذي ينتهي في 10 تموز.

لكن سفير روسيا في الأمم المتحدة، الذي تعتبر بلاده أهم حليف لسوريا، وصف عمليات تسليم المساعدات عبر الحدود بأنها "لعبة محصلتها صفر وتقوّض سيادة سوريا، وتغذي الجماعات المسلحة غير الشرعية بما في ذلك الإرهابيين في إدلب".

الولايات المتحدة تنظر في تسليم صواريخ طويلة المدى لأوكرانيا

قال مسؤولون أميركيون وأوروبيون لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، إن الولايات المتحدة تدرس الموافقة على نقل نظام صاروخي بعيد المدى لأوكرانيا، في خطوة تأتي في الوقت الذي تكافح فيه روسيا الاضطرابات في قيادتها العسكرية والإرباك في ساحة المعركة.

يبلغ مدى نظام الصواريخ التكتيكية للجيش، أو ATACMS، حوالي 190 ميلاً، وهو ما يكفي للقوات الأوكرانية لضرب أهداف روسية بعيدة عن الخطوط الأمامية. لم يوقع الرئيس بايدن على النقل، جزئياً بسبب قلق المسؤولين الأميركيين من أن أوكرانيا قد تستخدمها لضرب الأراضي الروسية وتصعيد الصراع إلى حرب أوسع.

قال المسؤولون إن الأمر ينتظر الموافقة على أعلى المستويات وأن المداولات قد تستمر بينما تقوم الولايات المتحدة بتقييم الوضع على الأرض في أوكرانيا. ومع ذلك، رأى المسؤولون في الولايات المتحدة وأوروبا دلائل على أن الأوساط المترددة سابقاً في الحكومة الأميركية، وتحديداً البيت الأبيض، أصبحت ترى حاجة ملحة لتعزيز قتال أوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

(م ش)