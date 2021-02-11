الأمم المتحدة تحذر: تهديد داعش سيتزايد إن لم تتحرك الدول

أبلغ مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، أن التهديد الذي يشكله داعش على السلم والأمن الدوليين يتزايد مع محاولته إعادة تجميع صفوفه وتجديد أنشطته، بحسب تقرير لصحيفة العرب نيوز السعودية.

وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب (UNOCT) فلاديمير فورونكوف، إن الجماعة الإرهابية تستخدم التكنولوجيا للتواصل مع الشباب وتنشر الفكر المتطرف بينهم، وأضاف أن أنشطتها اكتسبت زخمًا في النصف الثاني من العام الماضي، حيث علق الكثير من الناس في منازلهم أثناء عمليات الإغلاق الوبائي.

وجاء تحذيره في الوقت الذي يطلع فيه مجلس الأمن على آخر جهود الأمم المتحدة لمواجهة مخاطر داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، وذلك تماشيًا مع القرار 2368 الذي دعا فيه المجلس إلى التكيف مع التهديدات الإرهابية المتصاعدة، والدول الأعضاء لتعزيز إجراءات منع تمويل الإرهاب، والحد من سفر الإرهابيين، ومنعهم من الحصول على السلاح.

وقال فورونكوف إنه على الرغم من أن داعش قد فقد "خلافته" في العراق وسوريا، إلا أنه لا يزال ينفذ هجمات في كلا البلدين، ويحافظ على القدرة على العمل عبر الحدود غير المحمية، وأضاف أنه قد يستعيد قدرته على تنظيم هجمات في جميع أنحاء العالم هذا العام.

وقال إن الإرهابيين قاموا بتكييف الفرص التي يوفرها الفضاء السيبراني والتقنيات الجديدة، ويستغلون الشباب الموجودين في العديد من البلدان، حيث يقضون المزيد من الوقت في المنزل وعلى الإنترنت بسبب قيود وباء كورونا، وحذر فورونكوف من أن خطر تعرضهم لدعاية داعش والتحريض عليها قد ازداد مع محاولات الجماعة الإرهابية إعادة بناء وتعزيز جدول أعمالها.

وأضاف: "قد يؤدي ذلك إلى سلسلة مفاجئة من الهجمات في بعض البلدان عندما تخفف القيود المفروضة على الحركة المرتبطة بكورونا".

وأكد فورونكوف إن حوالي 10000 داعشي، معظمهم في العراق، يشاركون بنشاط في تمرد طويل الأمد يشكل "تهديدًا رئيسًا طويل الأمد وفي جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "إنهم منظمون في حجرات صغيرة ويختبئون في المناطق الصحراوية والريفية ويتنقلون عبر الحدود بين العراق وسوريا، ويشنون هجمات".

كما وصف الوضع الأمني ​​والإنساني المتردي في مخيمي الهول وروج في شمال وشرق سوريا، حيث قال إن حوالي 90 ألف شخص من 57 دولة - معظمهم من النساء والأطفال الذين تربطهم صلات عائلية بعناصر داعش - محتجزون في المخيمات منذ طرد داعش من الأراضي التي كان يسيطر عليها في السابق في العراق وسوريا.

وكرر فورونكوف دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى جميع الدول الأعضاء إلى الالتزام بالمسؤولية الأخلاقية والالتزام القانوني بإعادة مواطنيها الذين يعيشون في المخيمات.

وقال السفير الأمريكي جيفري ديلورينتيس للمجلس إن التهديد العالمي من داعش سيستمر في النمو طالما أن السلطات في العديد من الدول ترفض إعادة مواطنيها من المخيمات، وحذر الخبراء من أنها أرض خصبة مثالية للتطرف.

وقال: "بالإضافة إلى كونها الخيار الأفضل من وجهة نظر أمنية، فإن الإعادة إلى الوطن هي أيضًا الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، حيث تشير التقديرات إلى أن 90 بالمئة من الأطفال في المخيمات هم دون سن 12 عامًا، و50 بالمئة دون سن الخامسة".

وقال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا: "لسوء الحظ، تفضل مجموعة كاملة من الدول الأصلية لهؤلاء الأشخاص إغلاق أعينهم عن هذه القضية، يتعاون الاتحاد الروسي بشكل وثيق مع سوريا والعراق من أجل تحديد مكان وإعادة القاصرين إلى البلاد".

ويصادف هذا العام الذكرى العشرين لقرار الأمم المتحدة المحوري لمكافحة الإرهاب رقم 1373، والذي تم تبنيه بعد هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، وحث فورونكوف الدول الأعضاء على تكريم المناسبة من خلال إعادة الالتزام بـ "العمل متعدد الأطراف ضد الإرهاب"، ويدعو القرار جميع الدول إلى تجريم تمويل الإرهاب ومنع تجنيد الإرهابيين ومنعهم من السفر والتأكد من عدم توفير ملاذات آمنة لهم.

كما أنشأت لجنة لمكافحة الإرهاب لرصد التنفيذ العالمي للقرار، تأسست المديرية التنفيذية للجنة (CTED) عام 2004 لتقييم مدى نجاح الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة في تحقيق ذلك، والتوصية بطرق لمعالجة أوجه القصور، وتسهيل المساعدة الفنية وتحليل اتجاهات مكافحة الإرهاب.

وتقود المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، ميشيل كونينكس، التي أبلغت مجلس الأمن أن جائحة كورونا تمثل "التحدي الأكثر إلحاحًا" لأنه أدى إلى تفاقم التهديدات التي كانت كامنة وغذتها.

وأضافت: "مع تطور التهديد الإرهابي، تطورت كذلك استجابة الأمم المتحدة".

وقالت ميشيل إن سوريا والعراق ما زالا محور التركيز الأساسي لداعش، لذلك تخطط المديرية التنفيذية لزيارة العراق والدول المجاورة لتقييم الوضع.

وأضافت: "سيتيح لنا ذلك تحديد التحديات التي لا تزال بحاجة إلى معالجة لمواجهة التهديد المتطور في المنطقة بشكل فعال".

(م ش)