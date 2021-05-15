الأمم المتحدة تحذر من أزمة لا يمكن السيطرة عليها بسبب التصعيد في غزة

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن "نحو 10 آلاف فلسطيني اضطروا إلى الرحيل عن منازلهم في غزة بسبب استمرار الأعمال القتالية"، وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في المنطقة لين هاستينغز إن "النازحين يتخذون من المدارس والمساجد ومن أماكن أخرى مأوى لهم في ظل جائحة كورونا التي تعصف بالعالم".

وأوضحت أنهم يعانون من ضعف الخدمات "ولا يحصلون إلا على القليل من المياه والغذاء ووسائل النظافة والخدمات الصحية".

وأشارت هاستينغز إلى أن "المستشفيات وخدمات المياه والصرف الصحي تعتمد على الكهرباء"، وقالت إن "الوقود اللازم لتشغيل المولدات التي تنتج الكهرباء سينفد اليوم السبت".

وأكدت أنه "يجب على السلطات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية أن تسمح على الفور للأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين بإدخال الوقود والغذاء واللوازم الطبية ونشر العاملين في المجال الإنساني" بقطاع غزة.

ودعت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جميع الأطراف إلى "الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وبحقوق الإنسان".

وقالت "أكرر الدعوة التي وجهها الأمين العام لإنهاء التصعيد ووقف الأعمال القتالية في غزة وإسرائيل فورًا. لقد فقد عدد كبير جدًّا من المدنيين أرواحهم أو أصيبوا بجروح".

وحذرت الأمم المتحدة يوم أمس الجمعة من أن "القتال المستمر يمكن أن يطلق العنان لأزمة أمنية وإنسانية لا يمكن السيطرة عليها"، ليس فقط في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل و"لكن في المنطقة ككل".

وقتل أكثر من 125 فلسطينيًّا بينهم 31 طفلًا في غزة منذ بدء القتال يوم الإثنين الماضي، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. وذكرت وكالة رويترز نقلًا عن السلطات الإسرائيلية أن ثمانية أشخاص بينهم طفلان قتلوا في إسرائيل.

وقتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 11 فلسطينيًّا أثناء الاحتجاجات في أنحاء الضفة الغربية يوم أمس بحسب وكالة أسوشيتد برس.

(ش ع)