الأمم المتحدة تغلق 16 برنامجًا رئيسيًّا لها في اليمن وتحذر من كارثة إنسانية

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في إحاطة صحفية: "أدى نقص التمويل إلى شل العمليات الإنسانية في اليمن.. تم بالفعل تقليص وإيقاف 16 من برامج الأمم المتحدة الرئيسة البالغ عددها 41".

وأضاف ستيفان دوجاريك: "ستُغلق 26 أخرى أو تقلل الخدمات بحلول نهاية العام ما لم يتم تلقي تمويل إضافي".

وأوضح أنه "حتى الآن، تم تمويل 42 في المئة فقط من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، وهو أدنى مستوى على الإطلاق في أواخر العام".

ودعا المتحدث باسم الأمين العام، الجهات المانحة إلى "دفع التعهدات غير المسددة وزيادة الدعم".

وأشار إلى أن "الوضع الإنساني في اليمن مستمر في التدهور مع تصاعد الاشتباكات بين الجيش الوطني وجماعة أنصار الله الحوثي في محافظتي الحديدة وتعز وأماكن أخرى".

وأكد دوجاريك أن العاملين في المجال الإنساني أفادوا بنزوح أكثر من 8 آلاف شخص في تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بسبب التصعيد الأخير في أعمال العنف.

وبخصوص تفشي جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19" في اليمن، قال المتحدث باسم الأمين العام، إن "الفيروس يستمر في الانتشار دون رادع في جميع أنحاء البلاد".

وحذر دوجاريك من "أن خطر الجوع بالنسبة للملايين في اليمن آخذ في الارتفاع بالتوازي مع انتشار كوفيد-19، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 140 في المئة عن متوسط الأسعار قبل الصراع".

وأكد على "معاناة حوالي 20 مليون شخص في اليمن من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك حوالي 10 ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد"، مشيرًا إلى "حاجة حوالي مليوني طفل إلى علاج من سوء التغذية الحاد، من بينهم 360 ألفًا معرضون لخطر الموت دون علاج".

(ي م)