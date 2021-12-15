الأمم المتحدة تدعو إلى إحياء الاتفاق النووي عاجلًا

وطالبت نائبة الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إيران بالعودة عن الخطوات التي اتّخذتها والتي لا تتّفق مع التزاماتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق السابق.

كما ذكّرت المسؤولة الأممية أنّ التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير فصّل الانتهاكات الإيرانية لبنود الاتفاق النووي منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018.

بالمقابل، دعت روزماري ديكارلو، الولايات المتحدة إلى رفع عقوباتها وتمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع إيران.

وفي بيان مشترك، أكّدت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، الدول الغربية الثلاث التي ما زالت أطرافاً في اتّفاق 2015، أنّ الباب الدبلوماسي لا يزال مفتوحاً للتوصّل إلى اتّفاق الآن.

وأضافت الدول الثلاثة، المنضوية مع روسيا والصين في اتفاق فيينا، أنه يجب على إيران أن تختار بين انهيار الاتفاق وإبرام آخر عادل وشامل لمصلحة الشعب الإيراني.

من ناحيته أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، أن بلاده لم تفرض أي شروط مسبقة أو شروط جديدة للعودة لالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، مشددًا على أنّ جميع الإجراءات التي اتّخذتها طهران منذ أن انسحبت واشنطن من الاتّفاق يمكن عكسها، وفق قوله.

بالمقابل اكتفت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، بالقول إن الولايات المتحدة لا تمانع العودة للاتفاق إذا امتثلت إيران تماماًً

(ل د)