الأمم المتحدة تعيّن ملادينوف ووينسلاند مبعوثين إلى ليبيا والشرق الأوسط

وأعطى مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، الضوء الأخضر لغوتيريش لتعيين المبعوثين الجديدين، حسبما أفاد دبلوماسيون لوكالة فرانس برس.

ويأتي تعيين الدبلوماسي البلغاري خلفًا للبناني غسان سلامة الذي استقال منذ عشرة أشهر لدواع صحية، بعد رفض الولايات المتحدة مرشّحَين أفريقيين لتولّي هذا المنصب، وفرضها على شركائها في مجلس الأمن تقسيم المنصب إلى قسمين هما مبعوث أممي يساعده "منسّق" لهذه البعثة الأممية الصغيرة (حوالي 230 شخصًا).

وكان غوتيريش طرح اسم وزير الخارجية الجزائري الأسبق رمطان لعمامرة لخلافة سلامة، لكنّ واشنطن رفضت هذا الترشيح، ليعود الأمين العام ويطرح اسم مرشّحة أفريقية أخرى هي الوزيرة الغانية السابقة هنا سيروا تيتيه التي لقي ترشيحها نفس الرفض الأميركي.

ويشغل ملادينوف (48 عامًا) منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط منذ 2015، وسيخلفه في منصب "المنسّق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط" تور وينسلاند (68 عامًا) الدبلوماسي النرويجي المتخصّص بقضايا الشرق الأوسط والذي شغل مناصب عدّة في تل أبيب ورام الله والقاهرة.

وبالإضافة إلى مهامه الدبلوماسية كان وينسلاند مستشارًا لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط بين عامي 2007 و2008، كما كان مستشارًا لأحد مهندسي اتفاقات أوسلو، تيري رود لارسن، في 1996.

ويشغل وينسلاند حاليًّا منصب المبعوث الخاص للحكومة النرويجية إلى الشرق الأوسط.

(س ر)