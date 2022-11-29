الأمم المتحدة تعتزم التصويت على مشروع قرار لاستبعاد إيران من هيئة المرأة

أفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة، بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة سيصوت في 14 من كانون الأول/ ديسمبر على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لاستبعاد إيران من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المعنية "بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، وفق ما نقلت شبكة فرانس 24.

ويأتي مشروع القرار الذي يندد أيضاً بسياسات إيران باعتبارها "تتعارض بشكل صارخ مع حقوق المرأة والفتيات ومع تفويض الهيئة المعنية بوضع المرأة"، وذلك على خلفية حرمان طهران النساء من حقوقهن وقمعها الوحشي للاحتجاجات التي اندلعت إثر مقتل الشابة جينا أميني بعد اعتقالها من قبل السلطات الإيرانية بزعم عدم ارتدائها للحجاب بشكلٍ صحيح وكشفها لشعرها، ما أشعل انتفاضة شعبية في روجهلات كردستان وإيران، انتشر صداها في عموم كردستان والعالم.

وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "الولايات المتحدة ودول أخرى تجري اتصالات مكثفة لحشد الدعم لإخراج إيران من هيئة الأمم المتحدة للمرأة". وأضاف "يبدو أنهم يحققون نجاحاً بما في ذلك مع بعض الدول التي كانت مترددة في البداية".

(د ع)