الأمم المتحدة تعلن الاتفاق على إخراج المرتزقة من ليبيا والوفاق تحاول العرقلة

وقال رعد في مؤتمر صحافي للجنة المحادثات العسكرية بين الفرقاء الليبيين المنعقدة في سرت "سحب المرتزقة من خطوط القتال خطوة أولى قبل إخراجهم من ليبيا".

كما أضاف "الاتفاق على تأمين وفتح الطريق الساحلي".

وعلى الرغم من الآمال التي تعلق سواء على الحوار الليبي السياسي الذي انطلق الاثنين الماضي في تونس، وأعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز تفاؤلها بالتقدم الذي تحقق، أو على محادثات اللجنة العسكرية في سرت، لا تزال العراقيل تنبت بشكل يومي في الطريق.

ولعل أحدثها إعلان قوات حكومة الوفاق (عملية بركان الغضب)، الخميس، أن ما يحدث حتى الآن في لقاءات اللجنة العسكرية (5+5) لا يصب في اتجاه وقف دائم لإطلاق النار، مضيفة أن التحركات العسكرية في محيط سرت إلى الجفرة لا توحي بنية إخلاء المنطقة من المسلحين.

كما اعتبر المتحدث الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو أن "ما جرى في سرت لا يعد خطوة للأمام بل خطوة في الهواء إن لم نقل للخلف". وأضاف "إن لم يصحح الوضع فنخشى أن نقول إن المفاوضات قد لا تؤتي أكلها".

وفي سياق متصل، تضمنت مذكرة صلاحيات المجلس الرئاسي الليبي الجديد المعروضة، اليوم الخميس، على الملتقى السياسي الليبي في تونس بندًا يحصن اتفاقيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع فايز السراج، خلال المرحلة الانتقالية، وذلك بما يضمن التواجد العسكري التركي في ليبيا.

ونصت الفقرة العاشرة من المادة السادسة لمذكرة صلاحيات المجلس الرئاسي المقدمة للملتقى السياسي الليبي في تونس للتوقيع عليها، أن "لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في اتفاقيات أو قرارات جديدة (أو سابقة) بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية لدولة ليبيا أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد".

(ي ح)