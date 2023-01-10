الأمم المتحدة : إيران تستخدم عقوبة الإعدام سلاحا لتخويف المواطنين

أفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء بأن إيران تستخدم عقوبة الإعدام سلاحا لمعاقبة أفراد يشاركون في الاحتجاجات لتخويف المواطنين الإيرانيين والقضاء على أي معارضة، مضيفا بأن الإعدامات تصل إلى حد عمليات "قتل بتفويض من الدولة".

وأضاف "استخدام إجراءات جنائية لمعاقبة الشعب على ممارسته حقوقه الأساسية مثل المشاركة في مظاهرات أو تنظيمها يرقى إلى عمليات قتل بموافقة الدولة".

وكانت إيران قد أعدمت رجلين شنقا السبت لاتهامهما بقتل أحد أفراد الأمن خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد.

كما أصدرت السلطة القضائية الإيرانية الإثنين أحكام إعدام بحق شخصين لمشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للدولة الإيرانية.

وتشهد إيران منذ 16 أيلول انتفاضة إثر وفاة جينا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب ما تسمى "شرطة الأخلاق" بذريعة عدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في إيران.

(م ش)