العملية الثورية في زاب: مقتل 8 من جنود جيش الاحتلال

وكشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي عن نتائج العملية العسكرية التي نفذت في سياق الحملة الثورية لصقور زاغروس في زاب.

وجاء في نص البيان:

"نفذت قواتنا الكريلا، بين يومي 8-9 كانون الأول الجاري، عملية عسكرية متزامنة ضد المحتلين في منطقة تلة الشهيد منذر في زاب، وذلك باتباع تكتيكات حربية جديدة. وفيما يلي تفاصيل العملية الثورية التي نفذت في سياق الحملة الثورية لصقور زاغروس:

في البداية، وفي تمام الساعة 14.00 من يوم الـ 8 من كانون الأول. تم استهداف مواقع العدو في تلة الشهيد منذر بالأسلحة الثقيلة ووُجهت لها ضرباتٍ موجعة. بعد ذلك تحركت مجموعات الكريلا المتحركة وسيطرت على مواقع العدو عبر خمسة محاور. ومن ثم هاجمت مجموعاتنا الهجومية المحترفة الأولى والثانية وبشكل متزامن في حوالي الساعة 01:00 بعد منتصف الليل على موقعين للعدو. هاجم الجناح الأول للعملية موقعاً كان يضم جنوداً، بالقنابل والأسلحة الفردية. وقتلت قواتنا في هذا الموقع خمسة من جنود الاحتلال. واستولوا على سلاحين من نوع M-16 وقاذفة صورايخ، وسلاح BKC، وحقيبة وكمية من المعدات العسكرية. واستهدف الجناح الثاني موقعين آخرين بالقنابل اليدوية والأسلحة الفردية. هاجمت قواتنا خلال فترة قصيرة مواقع العدو ودمرت موقعين من مواقعهم بالكامل. حيث تم التأكد من مقتل 3 جنود. وفي الوقت نفسه أطلق الجناح الثالث للعملية النيران على الجنود الموجودين على تلة الشهيد منذر.

وهاجم الجناحين الرابع والخامس في إطار العملية الثورية جنود الاحتلال الموجودين في قلعة بيداو بالأسلحة الثقيلة ودمروا الموقع المستهدف.

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس، ألحقت قواتنا بعمليات خاطفة ومفاجئة ضرباتٍ موجعة بالحملة العسكرية لجيش الاحتلال. وسيطرت فرقنا المتحركة على جميع الأهداف الموجودة على التلة بالأسلوب الهجومي الآبوي خلال 10 دقائق. ولم تتكبد قواتنا أي خسائر، أسفرت عن مقتل العديد من الجنود. وتأكدت قواتنا من مقتل 8 جنود، واستولت على سلاحين من نوعM-16 ، وقاذفة صورايخ، وسلاحBKC ، وحقيبة وكمية من المعدات العسكرية.

نُفذت هذه العملية الثورية، انتقاماً لجميع شهدائنا، وبشكل خاص رفاقنا الذين استشهدوا بالأسلحة الكيماوية وبطريقةٍ وحشية على يد الدولة التركية.

في تمام الساعة 11:00 من يوم الـ 7 من كانون الأول، قصفت مروحيات جيش الاحتلال منطقة دريا هرجي في غاري.

في السابع والتاسع من كانون الأول الجاري، قصف الجيش التركي المحتل مناطق تلة جودي، وتلة الشهيد روبار، وكونيشكا ، وسيدا وشامكي في منطقة زاب بالطائرات الحربية وقذائف الأوبيس".

(ر)