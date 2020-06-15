العمليات المشتركة تستنكر اختراق طائرات تركية للأجواء العراقية -تم التحديث

وقالت قيادة العمليات المشتركة خلال بيان نشرته وكالة السومرية "نستنكر اختراق الأجواء العراقية من قبل الطائرات التركية الذي حصل مساء أمس الأحد، مِن خلال 18 طائرة تركية متجهة باتجاه سنجار - مخمور - الكوير- أربيل، وصولاً إلى قضاء الشرقاط بعمق 193 كم مِن الحدود التركية داخل الأجواء العراقية"، مبينة أن القصف "استهدف مخيماً للاجئين قرب مخمور وسنجار".

وأضاف البيان أن "الطائرات التركية عاودت الاقتراب من الحدود العراقية حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس وهذا التصرف الاستفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار، وفق الاتفاقات الدولية ويعد انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية".

وشدد البيان بالقول، "يجب إيقاف هذه الانتهاكات احترامًا والتزاماً بالمصالح المشتركة بين البلدين"، داعياً إلى "عدم تكرارها"، ومؤكداً أن "العراق على أتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة".

وتعرض قضاء شنكال ومخيم مخمور للاجئين في باشور "جنوب كردستان" ومناطق الدفاع المشروع، فجر اليوم إلى هجوم من قبل الطائرات الحربية التابعة للاحتلال التركي.

(آ س)