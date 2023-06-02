العمليات المشتركة العراقية: القصف التركي على شنكال تعدّ سافِر

استنكر المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، اختراق الطائرات التركية للأجواء العراقية، مستهدفة قضاء شنكال مكان وجود المجتمع الإيزيدي، الذين تعرضوا للظلم والإبادة الجماعية من قبل مرتزقة داعش.

وأكد اللواء الخفاجي لوكالة روج نيوز، أن: "تركيا تواصل استفزاز العراق منتهكة السيادة الوطنية والقوانين الدولية، القصف التركي يوم أمس في قضاء شنكال يعد تعدياً سافراً".

وطالب الخفاجي: "باحترام السيادة العراقية والالتزام بمبادئ حسن الجوار".

هذا، وقصفت طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال، أمس الخميس، محيط قبة حسن مامان في قضاء شنكال.

(أ ب)