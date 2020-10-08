العملة التركية في أدنى مستوياتها!

وسجلت الليرة 7.89 مقابل الدولار، لتختبر أضعف مستوىً بلغته، أمس الأربعاء، عندما أغلقت عند 7.8815 ليرة مقابل الدولار.

وفقدت العملة التركية 25 بالمئة من قيمتها هذا العام، لأسبابٍ أهمها مخاوف بشأن تبدد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتدخلات المكلفة في سوق العملة.

لكن المخاوف الجيوسياسية أصبحت الآن عاملًا رئيسًا.

إلى ذلك، دعا عضو جمهوري وآخر ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إلى فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الروسية المضادة للطائرات إس-400، بعد تقرير ذكر أن تركيا ربما تعتزم إجراء اختبار شامل لها.

في حين، أثار دعم أنقرة لأذربيجان في نزاعها مع أرمينيا في منطقة آرتساخ/قرة باغ توترًا، وستكثف فرنسا والولايات المتحدة وروسيا جهودها لإنهاء القتال في منطقة القوقاز خلال محادثات تُعقد في جنيف اليوم الخميس.

(ي م)