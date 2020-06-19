العمل جارٍ لتطوير العملية التعليمة والتربوية في إقليم الجزيرة

أقرت هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة إدخال الصف الثالث الثانوي بفرعيه الأدبي والعلمي إلى العام الدراسي 2020/2021، وباشرت بالعمل على إعداد مناهج الصف الثالث الثانوي بفرعيه الأدبي والعلمي، وبالإضافة إلى إغلاق كافة المدارس التي تتبع لوزارة التربية السورية في مناطق الإدارة الذاتية، ومعاهد الدورات الخاصة.

ولتكون العملية التعليمية والتربوية متكاملة، باشرت هيئة التربية والتعليم بإعداد دليل المعلم لكافة المواد المقررة لمرحلة الثالث الثانوي بفرعيه الادبي والعملي؛ وأوضحت الإدارية في أكاديمية الشهيد عكيد جيلو للاختصاصات شيلان محمد: "يتم الآن إعداد دليل المعلم الخاص بمعلمي كافة المواد الدراسية".

ويُعد دليل المعلم بمثابة مرجع للمعلمين يساعدتهم في تلافي الصعوبات أثناء العملية التعليمية والتربوية ضمن المدارس، ويعد أيضاً مصدراً هاماً للمعرفة والمعلومات المتخصصة والتربوية، ويصمم لتزويد المعلم باستراتيجيات ومعلومات (معرفية وتربوية) بهدف مساعدته في تخطيط دروسه وتنفيذها بشكل فعّال.

ونوهت شيلان محمد أن لكل مادة دليل خاص يُمكّن المعلم من كيفية تقييم نتائج كل درس، وكيفية الإجابة على الأسئلة، وطُرق التدريس، والمصطلحات.

وأشارت شيلان محمد إلى خضوع كافة المعلمين والمعلمات للمرحلة الثالث الثانوي في إقليم الجزيرة لدورات تدريبية على الاختصاصات، بهدف تهيئتهم بالشكل المطلوب.

وتمكنت أكاديمية الشهيد عكيد جيلو من الانتهاء من إعداد دليل المعلم لعدد من المواد لمرحلة الثالث الثانوي؛ محمود خلف أحد معدي دليل المعلم لقسم الكيمياء، قال: "نقوم بإعداد دليل المعلم لمادة الكيمياء ونركز على كيفية تلاقي الأخطاء، وكتابة الملاحظات والأسئلة المتعلقة بتقييم كُل درس.

(أ ب)

ANHA