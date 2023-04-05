الأمهات اللواتي التقين بالقائد آبو: جعلنا نتنبّه لقوّتنا

بمناسبة يوم ميلاد القائد عبد الله أوجلان الذي يصادف 4 نيسان، عبّرت أمهات قامشلو اللواتي التقين بالقائد عبد الله أوجلان خلال تواريخ متفرّقة، لوكالتنا عن آرائهنّ بهذا الصدّد.

وعبّرت سعاد محمد التي التقت بالقائد عبد الله أوجلان عام 1995 عن مشاعرها قائلةً: "كانت رؤية القائد والرفاق بمثابة ولادة جديدة لي، فبتعرّفي على القائد آبو، تعرّفت على ذاتي".

ووصفت الأم سعاد تعرّفها على القائد عبد الله أوجلان وحركة التحرّر الكردستانيّة؛ بأنّها ولادة جديدة لها، وقالت: "لقد تنبّهت من خلال تعرّفي على القائد آبو لقوّتي، قوة المرأة وكيف ينبغي لها أن تعيش، لقد تعرّفت على الحياة من خلال فكر القائد آبو وفلسفته. بدأت ولادتي في هذه الحياة بالتعرّف على القائد آبو".

ومن جانبها، عبّرت الأم بهيّة عبد الرحمن التي التقت بالقائد عبد الله أوجلان في لبنان في 15 آب عامي 1989 و1990، عن مشاعرها قائلةً: "مهما تحدّثت عن القائد آبو لن أوفيه حقّه، إنّ القائد يمثّل وجودنا، منذ اليوم الذي قابلته وحتّى الآن وأنا أشعر إنّه يعيش بيننا في كلّ لحظة".

وتحدّثت بهيّة عبد الرحمن عن زيارتها للبنان ومقابلتها للقائد عبد الله أوجلان قائلةً: "أوّل مرة ذهبت لرؤية القائد آبو كان في عام 1989. كانت رؤيته أمراً مقدّساً بالنسبة لي. في البداية عقد القائد اجتماعاً لنا، بعدها تحدّث معنا نحن النساء واحدة تلو الأخرى. كان الآلاف من الأشخاص موجودين هناك، قال لنا لا تنسوا كلماتي هذه ما حييتم وأذكروها أينما حللتم!".

(ر)

ANHA