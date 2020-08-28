الامارات ترسل 9 طائرات إلى اليونان

وقالت الأركان اليونانية في بيان نشر على موقعها يوم أمس، إن بين الطائرات التي وصلت إلى القاعدة 4 مقاتلات "إف-16"، وطائرة نقل "سي-130" و3 طائرات نقل من نوع "سي-17".

وأشارت هيئة الأركان إلى أنه خلال التدريبات سيتم التدرب على التعاون بين القوات الجوية اليونانية والإماراتية بهدف زيادة الاستعداد لتنفيذ المهام وتطوير القدرات القتالية.

ولفتت إلى أن التدريبات المشتركة تأتي "نتيجة للعلاقات المتميزة والتعاون بين البلدين"، وكذلك الاتصال الوثيق بين قيادتي القوات المسلحة في اليونان والإمارات.

وتأتي هذه التدريبات على خلفية التوتر بين اليونان وتركيا في منطقة شرق المتوسط وسط الجدل بشأن ترسيم الحدود البحرية وتنقيب تركيا عن النفط والغاز في المناطق التي تعتبرها أثينا جزءا من جرفها القاري.

(آ س)