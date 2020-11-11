ووصف الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مستشار مفتي الديار المصرية الدكتور إبراهيم نجم، "الإخوان المسلمين بالجماعة الضالة"، وأشار إلى خطورة الفساد الأخلاقي الذي نتج عنه تلاعب الجماعة بالدين وخروج سائر الإرهابيين من رحمها، حيث تربَّوا على مراجعها وقيادتها.

كما أشاد ببيان هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، الذي انتهت فيه إلى التحذير من التعاون أو التعاطف مع تنظيم "الإخوان الإرهابي"، وأضاف: لقد أظهر بيان الهيئة عدم عناية هذه الجماعة بالعلم، ومخالفتها لما استقرّ عليه المسلمون عبر العصور علماً وعملاً؛ فمنذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة.

وتابع نجم: إنّ هذا البيان يعدّ واحداً من سلسلة جهود علماء المسلمين في أرجاء المعمورة لمواجهة إرهاب هذه الجماعة التي واجهها علماء المسلمين منذ إنشائها، وهو من باب التعاون على البر والتقوى مع المؤسسة الدينية في مصر وسائر العالم الإسلامي؛ للتحذير من ضلالات هذه الجماعة وتشويهها لصورة الدين الحنيف وتعاليمه السمحة.

ودعا نجم الأمانة وأعضاءها وهيئات الإفتاء والتعليم والدعوة والخطاب الديني في العالم الإسلامي وخارجه إلى أن تسلك هذا المسلك؛ صيانةً لحرمة الدين والدعوة، وحفاظاً على صورة الإسلام ومستقبله.

وكانت هيئة كبار علماء السعودية حذّرت أمس الثلاثاء من الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين أو التعاطف معها، وأكّدت بأنّها "جماعة إرهابية لا تمثّل منهج الإسلام".

(س ر)

ANHA