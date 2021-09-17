العمال الكردستاني: ندعو الشعب والأحزاب باتخاذ موقف جاد تجاه اغتيال رفيقنا ياسين بولوت

أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في حزب العمال الكردستاني ‏(‏PKK‏) ‏ بياناً الى الرأي العام تعليقا على جريمة اغتيال المناضل شكري سرحد اليوم في السليمانية، وجاء في نص البيان:

” تنظيم الكونترا التابع للدولة الفاشية التركية الميت (MÎT) والكونترا العملاء التابعين لهم، يقومون منذ يومين بالهجوم على الوطنيين الكرد من شمال كردستان وعلى رفاقنا في مدينة السليمانية بجنوب كردستان، الدولة التركية القاتلة وعملائها قامت اليوم 17/9/2021 صباحاً باستهداف رفيقنا ياسين بولوت (شكري سرحد) واغتياله بوحشية أمام المنزل الذي كان يقيم فيه في مدينة السليمانية، حيث كان هناك من أجل العلاج، وكان رفيقنا ياسين قد خرج في الصباح من المنزل متوجهاً الى المشفى للعلاج، وفي هذه الاثناء اقترب منه أحد عناصر الكونترا التابعة للدولة التركية واغتالته، هذا الهجوم الوحشي لا يستهدفنا فحسب، بل يستهدف عموم شعب جنوب كردستان ويهدد أمن واستقرار مدينة السليمانية.

القتل المتسلسل والممنهج

قبل يوم من ارتكاب هذه الجريمة، قامت نفس هذه القوات باطلاق النار على فرهاد بارش كوندو في محله، علماً بأن كوندو كان لاجئ سياسي من شمال كردستان، تنفيذ هاتان الجريمتان المتعاقبتان تظهران أن الفاشي أردوغان والعملاء التابعين له في الميت (MÎT ‎) قد بدأوا بالقتل المتسلسل والممنهج ضد السياسيين الكرد، كيف للميت التركي أن يقوم بجرائم القتل بكل اريحية وتمارس إرهاب الدولة هناك، لهذا على سلطات جنوب كردستان أن تدلي ببيان توضيحي حول ذلك وبأسرع وقت وأخذ التدابير الضرورية، هذه الجريمة الوحشية تستهدف أهلنا في مدينة السليمانية، وتهدد أمن واستقرار هذه المدينة، فلو استطاعت الدولة التركية القيام بهذه الجرائم والمجازر في جميع أجزاء كردستان، فإنه يفرض علينا نحن الكرد أن نظهر موقفاً موحداً ومشتركاً على الفور ونأخذ التدابير اللازمة، وإذا لم نظهر موقفاً في وجه هذه المجازر وإن لم يتم القبض على القتلة وفضحهم، فستكتسب مجموعات القتلة المزيد من القوة لارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر.

مطالبة الشعب والاحزاب

نحن في حركة الحرية سوف نعزز من نضالنا من أجل تحقيق آمال رفيقنا الذي ناضل لأربعون سنة لخدمة للشعب الكردي ونرد على هذه الجريمة بحقه، رفيقنا البالغ من العمر 64 عاماً، عمل لسنوات ضمن نضال حرية كردستان بروحه وقلبه مع الثوار الذين استشهدوا في هذا الطريق، رفيقنا ياسين بولوت (شكري سرحد) بالرغم من كبر سنه ومرضه قد عمل بجهد كبير، في الآونة الأخيرة وحين اشتد عليه المرض، اضطر للذهاب الى السليمانية من أجل العلاج، ولكن الدولة التركية الفاشية ولأنها أصدرت القرار بقتل الشعب الكردي أجمع، قد هاجمت في ضوء النهار رفيقنا المريض واغتالته، لذلك على شعبنا أن تتضامن مع استشهاد رفيقنا ياسين بولوت بشكل يليق بنضاله، بدايةً، شعبنا الوطني في جنوب كردستان، نطالب كافة الأحزاب والشخصيات الوطنية إلى اتخاذ موقف جاد ضد الجرائم والمجازر التي ترتكبها الدولة الفاشية التركية ضد أبناء شعبنا الوطنيين كالشهيد ياسين بولوت، فنحن في حركة الحرية سوف لن نتغاضى عن هذه الحادثة وسنتبنى ذكريات رفيقنا”.

المصدر: روج نيوز