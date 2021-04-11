الأم عويش.. أنجبت قائدًا تبنى فلسفة حرية المرأة

يصادف، الـ 11 من نيسان الذكرى الـ 28 لرحيل والدة القائد عبد الله أوجلان، الأم عويش التي حلل من خلالها شخصية المرأة، ليكون ذلك بداية انطلاقة فكر حرية المرأة.

تتميز الأم عويش لدى الشعب الكردي على وجه العموم مكانة خاصة، لأنها أنجبت القائد عبدالله أوجلان، الذي وصفها بالمرأة القوية، وشبه خصالها بالأم الآلهة.

وفي ذكرى رحيل الأم عويش، التقت وكالتنا مع أمهات الشهداء الذين قال القائد عنهم: "الشهداء قادتنا المعنويون".

زينب مراد، والدة ثلاثة شهداء "سمكو، كيلان، دوست"، استشهدوا أثناء تحرير مناطق شمال وشرق سوريا من براثن مرتزقة داعش، قالت عن الأم عويش "تعلمنا منها عدم السكوت عن الظلم، وعدم الاستسلام مهما كان الثمن".

والدة الشهداء الثلاثة، كانت قد خاطبت الجماهير المشاركين في مراسيم شهيدها الأخير قائلة "فخورة باستشهاد أبنائي، ففي كل عام قدمت عريسًا للوطن"، وصعدت هذه الأم من وتيرة نضالها بعد شهادة أبنائها.

أضافت في حديثها لوكالتنا: "حديث القائد عن والدته ألهمني الكثير لتربية أبنائي وجعلهم ينضمون إلى القوات العسكرية دفاعًا عن أرضهم ووطنهم".

قدمت أبنائي للوطن وزرعت فيهم خصال المناضل الثوري

وأمضت قائلة: "إن لم نضحي بأغلى ما نملك من أجل وطننا وشعبنا فلن نستحق العيش بحرية وكرامة، لذلك قدمت أبنائي الثلاث لهذا الوطن وزرعت في نفوسهم خصال المناضل الثوري منذ الصغر".

زينب مراد أوضحت بأنها استمدت القوة والإصرار وعدم الرضوخ للظلم من شخصية الأم عويش، وقالت "الأم هي المعلمة والمربية والمدافعة عن حقوق أبنائها، لذا عندما يتحدث القائد عن والدته من خلال كتبه وسرد مسيرة حياته النضالية يشرح شخصية والدته المحبة، القوية، المناضلة، والقيادية والرافضة للظلم والعبودية، والمتمردة على الواقع المفروض".

واختتمت الأم زينب مراد بالقول: "نعتبر تربية الأم عويش لقائد الشعب الكردي عبدالله أوجلان مثالًا يحتذى به التربية المبنية على حب الوطن وبناء الشخصية الوطنية ليكون الأطفال عونًا لأهلهم مستقبلاً".

القائد أوجلان استفاد من النقاط القوة التي اتسمت بها والدته

ثرية جمعة عضوة مؤتمر ستار، انخرطت منذ التسعينات في النضال الذي يعرف بـ"الجبهوي"، قالت إن الأم عويش مثال تحتذى به كافة الأمهات.

وأضافت: "بفضل فكر وفلسفة القائد أوجلان عرفنا ذاتنا وازداد وعينا، وأدركنا ما لنا وما علينا"، وتابعت: "عبر التاريخ قامت العديد من الثورات لكن جميعها فشلت لعدم وجود أي دور للمرأة فيها".

وأوضحت أن الأم عويش خلقت في القائد منذ صغره ثورة، ووجّهته ليكون ثائرًا وزرعت فيه روح الانتصار، وجعلته يكون منهلًا للمعرفة، واستفاد من نقاط القوة التي اتسمت بها والدته وجعلها مصدر ثورة المرأة التي ناضل في سبيلها، حسبما قال القائد.

وأعربت ثرية جمعة عن فخرها بشخصية الأم عويش لأنها أنجبت شخصية قادت النضال التحرري في كردستان والعالم أجمع وأصبح خلاصاً للشعوب المضطهدة.

واختتمت بالقول: "النساء لا زلن مقصرات تجاه ما قدمه القائد لهن"، ودعتهن إلى تكثيف جهودهن لتحقيق حرية القائد وإطلاق سراحه".

(س و)

ANHA