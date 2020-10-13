وذلك خلال بيان للرأي العام، جاء فيه:

"يصادف اليوم، الثالث عشر من تشرين الأول، الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأم عقيدة التي اختتمت تاريخها النضالي بمقولتها أنا ذاهبة إلى سري كانيه لأقف إلى جانب قواتنا التي تواجه العدوان التركي، فنحن لا نثق بأحد سوى قواتنا وفلذات أكبادنا.

قبل عام من اليوم، شن جيش الاحتلال التركي هجومًا وحشيًّا على مناطق سري كانيه وكري سبي مدعومًا بفصائل مسلحة أطلقت على نفسها اسم الجيش الوطني السوري ومارست أبشع الجرائم بحق الإنسانية من قصف عشوائي وهمجي لمدينتي سري كانيه وكري سبي بكل أنواع الأسلحة الثقيلة واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًّا دون تفريق بين مدنيين من نساء وأطفال وشيوخ وتدمير للمرافق العامة من مشافٍ ونقاط طبية ومدارس ودور العبادة في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية .

وقد توجه الآلاف من مكونات مناطق شمال وشرق سوريا إلى مدينتي سري كانيه وكري سبي لتشكيل دروع بشرية لحماية المنطقة من هجمات الجيش التركي والفصائل التابعة لها ومساعدة المدنيين العالقين نتيجة تلك الغارات العشوائية التي قامت بها الدولة التركية .

الأم عقيدة من الأمهات اللواتي عاهدن الشهداء على المضي قدمًا في درب الحرية حتى آخر نقطة من دمهن، الأم عقيدة كانت عضوة في مؤتمر ستار وساهمت في تشكيل وبناء المجالس والكومينات منذ بداية ثورة ١٩ تموز ومارست عملها دون كلل أو ملل لترسيخ مبادئ الأمة الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

إننا في مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا نستذكر في هذه المناسبة الأليمة، استشهاد الأم عقيدة والآلاف من النساء اللواتي دافعن عن الإنسانية وحقوق النساء في العالم أجمع، ونُعاهد على السير في دربهن لتحقيق آمالهن وحماية المكتسبات التي حققتها المرأة في شمال وشرق سوريا، كما ندعو منظمات المجتمع المدني والتنظيمات النسائية للوقوف في وجه العدوان الطوراني التركي ومحاسبته على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الشعب السوري".

(س و)