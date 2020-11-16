الألم والمقاومة عنوان معرض للصّور الضّوئيّة في الشّهباء

وحضر افتتاح المعرض الذي أقيم في صالة مخيّم سردم في مقاطعة الشهباء العشرات من أعضاء المؤسّسات والاتحادات المدنية في إقليم عفرين.

وضمّ المعرض 80 صورة التقطها العضو في هيئة الثقافة والفن (رمزي قمه) للأهالي الذين هجّروا قسراً من ديارهم إلى مخيّمات النزوح والصعوبات التي يواجهونها.

وافتتح المعرض من قبل الرئيسة المشتركة لهيئة الآثار لإقليم عفرين أسمهان أحمد حيث قصّت شريط المعرض، تلاها كلمة الرئيس المشترك لهيئة الثقافة والفن لإقليم عفرين حنان سيدو الذي رحّب بالضيوف، وشكر القائمين على المعرض، ودورهم في إظهار وتوثيق معاناة أهالي عفرين القاطنين في المخيّمات.

ومن ثمّ تجوّل الأهالي في أرجاء المعرض للطّلاع على الصور الضوئية المعروضة.

ANHA