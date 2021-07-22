العلاقات الكردية العربية محور ندوة إقليمية في 25 تموز

ويعقد المنتدى عبر تطبيق زووم بتاريخ الـ 25 تموز الجاري، بمشاركة عدد من المثقفين والأكاديميين الكرد والعرب.

ويناقش المنتدى جملة مواضيع حول العلاقات الكردية العربية منها(لماذا يجب احياء العلاقات الكردية العربية الآن؟، الدور العربي والكردي في التصدي لمحاولات الهيمنة على المنطقة؟، دور المجتمع المدني في تفعيل الحوار العربي الكردي؟، لما التركيز على المدخل الثقافي أساساً للحوار؟ ومستقبل الحوار العربي الكردي؟).

وتعقد الندوة رقمياً عبر تطبيق زووم في الـ 25 من شهر تموز الجاري في تمام الساعة 17.00 وفق توقيت القاهرة وبروكسل، وفي تمام الساعة 18.00 وفق توقيت كل من دمشق وبغداد وبيروت. إضافة إلى نقل مباشر عبر فضائية روناهي تي في.

(ك)